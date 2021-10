Da De Rossi a Del Piero, l’ora degli ultimi esami da allenatore

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Da Daniele De Rossi a Alessandro Del

Piero, ultimo giorno a Coverciano per diventare allenatori. Al

termine del loro percorso formativo gli allievi del corso per

allenatori Uefa B/A si sono ritrovati al Centro Tecnico Federale

per superare gli esami finali.

Durante la mattinata hanno sostenuto gli esami orali sulle varie

materie seguite durante le 210 ore di programma didattico,

mentre nel pomeriggio è stata la volta degli esami pratici,

svolti sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano grazie anche alla

collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili della

Fiorentina.

La ‘classe’ di questo corso era composta da nomi molto noti

del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel

2006 e assistente del ct Mancini durante l’ultimo Europeo vinto

e un altro campione del mondo in Germania, l’ex capitano e

bandiera della Juventus. E poi ancora: l’ex attaccante azzurro

Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate

e Riccardo Montolivo, il collaboratore tecnico di Paolo Nicolato

nella Nazionale Under 21, Daniele Gastaldello, e altre vecchie

conoscenze del massimo campionato come Alessandro Matri,

Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

In caso di esito positivo degli esami, questi allenatori

abilitati, avendo ottenuto la qualifica Uefa A, potranno guidare

tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le

squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A

TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C;

potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia

in Serie B che in Serie A maschile.

Questo l’elenco completo degli ammessi agli esami finali:

Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De

Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri,

Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David

Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri. (ANSA).



