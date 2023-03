Da domani stop al maltempo,torna sole ma temperature in calo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Stop al maltempo da domani: è infatti

previsto il ritorno dell’alta pressione e del sole sulla quasi

totalità dell’Italia. Inizierà così una nuova fase stabile del

tempo che sembrerebbe durare almeno fino a sabato primo aprile,

secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de ‘iLMeteo.it’

che sottolinea come le temperature, peraltro, subiranno un

sensibile abbassamento, soprattutto di notte.

Da domani al Nord – rileva – torneranno le gelate anche in

pianura. I valori massimi, rispetto ai 20-22 gradi di questi

giorni, perderanno dai 6 agli 8 gradi. Per un ritorno a valori

più miti bisognerà aspettare giovedì 30″. La neve cadrà

diffusamente sugli Appennini, dapprima sopra i 1400 metri circa,

poi in serata e nottata anche a 7-900 metri.

A determinare il rapido maltempo di oggi sarà un “sussulto

invernale” che attraverserà l’Italia con un ciclone alimentato

da aria artica. Sarà proprio lo scontro tra l’aria artica e

quella più mite preesistente che produrrà intense

precipitazioni, talora temporalesche e con grandine, che

colpiranno soprattutto il Centro-Sud peninsulare. “I venti –

continua Sanò – soffieranno forti o molto forti con raffiche

fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate intense lungo le coste

esposte alle correnti da Nord”. Le regioni del Nord saranno

quasi completamente saltate da questo peggioramento, se non per

l’Emilia Romagna orientale che potrebbe vedere qualche veloce

rovescio.

Nel dettaglio:

Lunedì 27. Al nord: sole e vento, un po’ instabile su Emilia e

Romagna orientali. Al centro: maltempo invernale su Marche,

Abruzzo, Umbria e Molise. Al sud: instabile e a tratti

perturbato, ma non in Sicilia. Venti forti.

Martedì 28. Al nord: sole, freddo al mattino. Al centro:

soleggiato e ventoso. Al sud: via via più soleggiato ovunque.

Venti forti da nord.

Mercoledì 29. Al nord: nubi irregolari. Al centro: poco

nuvoloso. Al sud: sole dappertutto.

Tendenza: qualche pioggia sulle Alpi, bel tempo e via via più

caldo al Centro-Sud. (ANSA).



