Da Fattori a de Nittis, in mostra il paesaggio italiano

riscoperta del paesaggio italiano nella sua identità e bellezza.

E’ la mostra ‘All’aria aperta. Sguardi d’autore’, ospitata al

Fortino di Leopoldo I di Forte dei Marmi (Lucca) dal 2 agosto

fino al 4 ottobre: una cinquantina le opere esposte, tra cui

dipinti di Giovanni Fattori, Moses Levy, Giuseppe de Nittis.

“All’origine del disegno espositivo incentrato su un

quotidiano vivo e palpitante, che scorre a diretto contatto con

la natura, in momenti di felice armonia – si spiega in una nota

dell’assessorato alla cultura di Forte dei Marmi, che ha

promosso la mostra in collaborazione con la Società di Belle

Arti – c’è l’idea di esaltarne l’unicità attraverso un

realistico spaccato della società che lo abitava, una società

non ancora travolta dalla frenetica corsa al primato. In

equilibrio tra la romantica visione goethiana e il moderno

reportage di Guido Piovene sull’Italia degli anni Cinquanta,

dove ogni luogo è specchio di una situazione sociale e

viceversa, le emozioni degli artisti si traducono in vibranti

istantanee di fronte alle quali si ha la sensazione d’immergersi

in un mondo carico di nostalgia. I valori della convivialità e

l’incanto di spazi accarezzati dal sole e dal vento in cui

l’uomo ritrova sé stesso emergono nella varietà di scene ora

cariche di vitalità ed energia, ora dense di lirico silenzio,

nelle quali a prevalere è il senso di una libertà senza tempo”.

