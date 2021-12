Da finale Euro2020 a Malibù i video popolari su Youtube

Condividi l'articolo

La finale di calcio degli Euro2020, Italia-Inghilterra, trasmessa da Sky Sport conclusasi 4-3, i gol e gli highlights, è il video più popolare in Italia su YouTube nel 2021. Mentre tra i video musicali il più gettonato del 2021 è stato “Malibù”, il tormentone della scorsa estate, la hit che ha consacrato Sangiovanni, concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

C’è voglia di rinascita, di sorrisi e di condivisione nei video che hanno fatto tendenza su YouTube nel corso dell’anno che sta per finire. Dagli highlights della partita di calcio per finale degli Euro2020, passando per la romantica proposta di matrimonio della coppia dei Me contro Te, Sofi &Lui, fino all’after show di Lol: chi ride è fuori, dove partecipano i popolarissimi Frank Matano, Lillo, Fedez e Mara Maionchi, il podio dei top trending video su YouTube guida una classifica di fine anno all’insegna dello sport, della narrazione personale e dell’intrattenimento. Senza dimenticare il periodo storico e l’importanza di fare chiarezza sui vaccini, come dimostra la “rilettura critica” verso le vaccinazioni dei disegni di Cartoni Morti.

Il video podcast conferma il suo ruolo nelle tendenze, e Muschio Selvaggio ne è l’esempio anche quest’anno con l’episodio 51 So Lillo e Pintus. E il contenuto televisivo trova un suo nuovo prime time su YouTube. Una tendenza che emerge chiaramente dalla presenza in classifica dei grandi eventi sportivi dell’anno e dell’intrattenimento, che sia nato per la tv o originato da alcuni dei creator più in crescita sulla piattaforma. Muschio selvaggio è un podcast dedicato a temi di cultura e società, affrontati con il sorriso, con ospiti diversi ad ogni puntata. Nell’elenco del gradimento popolare non mancano i video di alcune puntate di programmi televisivi di intrattenimento come Italia’s Got Talent, come quella dove il comico Max Angioni si esibisce nella gag dal titolo, “Il primo miracolo di Gesùs è l’Open Bar”. Per lo sport, quarta e quinta posizione sono occupate dai video di Eurosport per la staffetta 4x100m Uomini – Atletica nella finale dei Giochi Olimpici di Tokyo, e la partita di Serie A – Juventus- Inter, dove la Juve batte l’Inter, per 3 a 2, e resta in corsa per la Champions.





