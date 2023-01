Da John Travolta a Tom Hanks, dolore per la morte di Lisa Marie Presley

Condividi l'articolo

Hollywood reagisce incredula e addolorata per la morte improvvisa di Lisa Marie Presley. E’ scomparsa a soli 54 anni per un arresto cardiaco. Le cause non sono ancora note.

Sui social stanno fioccando I tributi e il ricordo per l’unica figlia di Elvis e Priscilla Presley. “Lisa, piccola, mi dispiace – ha scritto John Travolta su Instagram -. Mi mancherai ma so che ti rivedrò. Il mio affetto va a Riley, Priscilla, Harper e Finley”.

“Siamo completamente distrutti per la perdita di Lisa Marie Presley. Assolutamente distrutti”, ha scritto Tom Hanks sempre su Instagram, L’attore ha impersonato il ruolo del manager di Elvis, il colonnello Tom Parker, nell’omonimo film sul re del Rock & Roll.

“Questo (in riferimento alla morte) mi fa male al cuore – ha scritto Pink su Instagram in aggiunta ad una foto di lei con Lisa Marie -. Eri unica. Il mondo ha perso una gemma rara oggi.

Possa la tua anima riposare in pace, amica”.

“Tristissimo che abbiamo perso un’altra stella luminosa in Lisa Marie Presley” – ha scritto invece Octavia Spencer. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte