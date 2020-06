Da Larrain a Farrelly, tanti film da riscoprire

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) – ROMA, 10 GIU – Il giorno fatidico della riapertura dei cinema si avvicina, anche se nessuno sa ancora bene con quali film e in che modalità tra sale al chiuso e arene all’aperto. Nel frattempo le piattaforme continuano la loro attività di promozione di titoli inediti e il mercato dell’home video cerca nuovo pubblico soprattutto con edizioni speciali di titoli popolari. Ecco qualche proposta per il weekend: – EMA di Pablo Larrain con Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Mariana Loyola, Mariana Di Girolamo, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra, Paola Giannini, Antonia Giesen, Paula Luchsinger, Josefina Fiebelkorn. Sulla piattaforma Miocinema un’anteprima che arriva dall’ultima edizione della Mostra di Venezia a firma di uno dei più importanti autori della nuova generazione latino-americana. Ema e Gaston sono una coppia che non poteva reggere alla pressione di un figlio adottato. Lei ballerina tutta fuoco, lui coreografo che vorrebbe darle serenità. Ma quando la coppia scoppia, sono costretti a restituire ai servizi sociali il bambino adottato. Ema non ci sta ed è pronta a tutto per ritrovare il figlio perduto. Anche a sedurre l’avvocatessa che ha curato l’adozione e suo marito, un ingenuo pompiere… Melodramma asciutto e sorprendente.

– COSA FARE QUANDO IL MONDO E’ IN FIAMME di Roberto Minervini con Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson (II), Ronaldo King, Titus Turner, Ashley King, Kevin Goodman. Cineasta da sempre in viaggio, affascinato dalla potenza del documentario come strumento di indagine sociale e di ricerca estetica, Minervini passa dalla Louisian del suo film precedente a Baton Rouge per raccogliere la verità di una comunità afro-americana in fermento per le violenze della polizia. Mai tema è stato più attuale, ma il regista cerca di assimilarsi alle antiche tradizioni che convivono in questo mondo marginale, tra indiani, chicanos e afro. Sulla piattaforma Miocinema.

– IL GLADIATORE di Ridley Scott con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed. Edizione speciale per i 20 anni del kolossal che ha riportato in vita i fasti del’antica Roma e della “Hollywood sul Tevere”. E’ la storia, più che nota, del comandante romano Massimo Decimo Meridio, fedele all’imperatore Marc’Aurelio, un tempo amante di sua figlia Lucilla, poi vissuto come un pericoloso rivale dal nuovo imperatore Commodo. Fino a una sfida senza esclusione di colpi nell’anfiteatro Flavio. E’ il film che ha fatto di Russell Crowe un mito, che ha rilanciato nel mondo l’immagine del Colosseo, che ha fatto battere il cuore a tanti, prima e dopo gli Oscar. In bluray si tratta di un’edizione speciale arricchita da molti extra di qualità. – HUNGER GAMES COLLECTION di Gary Ross e Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth:, Woody Harrelson, Elizabeth Banks. Anche questo è un cofanetto in edizione limitata che riunisce i tre capitoli della saga dedicata all’intrepida cacciatrice Katniss, costretta a ogni genere di combattimenti all’ultimo sangue per uscire viva da un torneo mortale in cui solo chi vince può agognare la libertà.

Anche qui abbondano i contenuti speciali in bluray.

– GREEN BOOK di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Il vincitore a sorpresa dell’Oscar per il miglior film è una bella favola di integrazione razziale ispirata a un fatto vero e anch’essa arriva sul mercato con singolare tempismo visti i fatti di cronaca. Nell’America segregazionista degli anni ’50 un affermato pianista classico di colore attraversa gli Stati più conservatori e razzisti per una tournée; alla guida della sua auto ha voluto un autista bianco, rozzo nelle maniere ma acuto nella sensibilità. La storia della loro improbabile amicizia si snoda fino alla notte di Natale per un rientro a casa che sembra uscito da un film di Frank Capra.

