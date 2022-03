Condividi l'articolo

E’ stata completata da parte di Croce Rossa poco dopo pranzo l’evacuazione di circa centro ucraini che, da Leopoli, saranno portati in Italia e distribuiti in varie strutture del Paese. Si tratta tutte di persone fragili, tra cui bambini, anziani e diversamente abili in fuga dall’emergenza. Persone che vengono da ogni parte del Paese, da Lutsk a Kharhiv fino a Kiev. La Croce Rossa ha effettuato il triage in una struttura nel sud di Leopoli. Domani, le 36 ambulanze utilizzate per la missione umanitaria sono attese in Italia.

Ascolta “Da Leopoli la prima evacuazione con la Croce Rossa Italiana (di Michele Esposito)” su Spreaker. “Le persone che stiamo portando via hanno già delle fragilità, che si trovavano in strutture protette. Sono persone spaventate, per esempio ci sono molti ipertesi e ci raccontavano che prima del conflitto non c’era questo genere di problemi”, ha spiegato Ignazio Schintu, direttore Operazioni, emergenze e soccorsi della Cri. La Croce Rosse – ha aggiunto – “tornerà qui quando ce ne sarà bisogno e se ci saranno le condizioni.

Facciamo tutto quello che si deve fare in questo Paese, rafforzando la presenza, soprattutto nella parte logistica”.

