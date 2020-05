Da lunedi? 18 maggio riprende il servizio di prestito della Biblioteca Gambalunga

Il servizio di prestito sarà attivo solo su prenotazione, inviando una email all’indirizzo interbib@comune.rimini.it, in cui specificare titolo, autore, collocazione e inventario del libro o dvd (ricavabile dal catalogo Scoprirete), i propri dati anagrafici (nome cognome, data di nascita), oppure il numero di tessera della biblioteca. Per ricevere l’appuntamento, si possono proporre giorno e orario, che dovranno essere confermati dal bibliotecario. Si potranno prendere in prestito fino a un massimo di 5 libri e 2 DVD per una durata di 45 giorni. Sono sospese le proroghe. Sarà possibile in via eccezionale anche la prenotazione telefonica (tutti i giorni dalle ore 10 alle 13; dalle 15 alle 18; sabato: dalle 10 alle 13) al numero 0541.704486; in questo caso sarà possibile richiedere solo due documenti.

La consegna dei libri prenotati è effettuata al piano terra, nella Sala Reception dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 13. Per garantire il distanziamento sarà ammesso l’ingresso di una sola persona alla volta e agli utenti sarà richiesto di indossare la mascherina e lavarsi le mani con il sanificante disponibile all’ingresso.

La restituzione dei libri non è vincolata ad alcuna prenotazione e potrà essere effettuata direttamente dall’utente utilizzando i contenitori presenti all’ingresso della Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 13. Si ricorda che la scadenza dei libri già in prestito è stata sospesa fino al 30 maggio. Il materiale rientrato in Biblioteca sarà sanificato e il rientro sarà comunicato agli utenti via email.

LA BIBLIOTECA RAGAZZI

Stessa procedura anche per la Biblioteca Ragazzi. Il prestito sarà attivo su prenotazione (biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it). Per ricevere l’appuntamento, si possono proporre giorno e orario, che dovranno essere confermati dal bibliotecario. Anche in questo caso si possono richiedere in prestito fino a un massimo di 5 libri per una durata di 45 giorni e senza possibilità di proroga. In via temporanea saranno accettate prenotazioni telefoniche per un massimo di due documenti (0541.704486). La consegna dei libri prenotati è effettuata all’ingresso laterale di Via Tempio Malatestiano 34 da lunedì al sabato dalle 10 alle 13. La restituzione dei libri potrà essere effettuata dall’utente senza prenotazione utilizzando i contenitori nel cortile della Biblioteca Gambalunga.

Per informazioni relative alla Biblioteca Ragazzi tel. 0541704485 email biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DOCUMENT DELIVERY

Resta sospeso il servizio di prestito interbibliotecario. La richiesta di fornitura di articoli o parti di libri posseduti da altre biblioteche, può essere inviata all’indirizzo interbib@comune.rimini.it o tramite il software NILDE.

NUOVE ISCRIZIONI

Gli utenti che non sono iscritti alla Biblioteca potranno inviare richiesta di iscrizione, comunicando tramite email all’indirizzo interbib@comune.rimini.it, propri dati: cognome e nome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale, e professione (solo per fini statistici), e allegando una copia di un documento di identità.

CONSULENZE E INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Le consultazioni, lo studio, lettura dei giornali nelle sale della Biblioteca restano temporaneamente sospese. I bibliotecari delle diverse sezioni della biblioteca sono a disposizione per fornire consulenze e informazioni bibliografiche nelle diverse modalità in remoto e al telefono (lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 13).

Per informazioni generali e relative ai prestiti Tel 0541704486 email interbib@comune.rimini.it

Per informazioni sui Fondi antichi e Gabinetto dei disegni e delle stampe email fondi.antichi@comune.rimini.it

Per informazioni sull’Archivio fotografico archivio.fotografico@comune.rimini.it

Per informazioni sui Periodici ufficio.periodici@comune.rimini.it

