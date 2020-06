Da lunedì in E-R riaprono centri anziani

(ANSA) – BOLOGNA, 17 GIU – Da lunedì, 22 giugno, in Emilia-Romagna possono riprendere le attività dei centri diurni per anziani. Sarà anche consentito l’accesso di nuovi ospiti e pazienti alle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità. E via libera anche alle visite didattiche e turistiche nelle aree naturali protette.

È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che contiene le linee guida.

Per i centri anziani, attività in piccoli gruppi, e fasce orarie allargate. Per le strutture residenziali è obbligatorio il tampone 2-3 giorni prima dell’ingresso e una valutazione clinica epidemiologica preventiva. Inoltre, per i nuovi ingressi e re-ingressi occorre prevedere una “zona per l’accoglienza temporanea”, dove assicurare l’isolamento in stanza singola o ambiente idoneo, per 14 giorni.

Fissato anche il protocollo per le sale giochi, sale bingo e sale scommesse la cui ripresa è prevista dal 19 giugno.



