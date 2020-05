Da lunedi? la storica “palata” torna riqualificata nelle disponibilita? dei riminesi

Un progetto pensato con l’obiettivo di intervenire su tutta l’area portuale, per migliorare le infrastrutture legate alla pesca, al turismo e al diporto, interessando sia l’area del molo di levante, sia l’ingresso della banchina del porto di pesca e il molo del faro.

In particolare nella parte terminale del Molo di Levante verso il mare, è stato messo in sicurezza il percorso pedonale sopraelevato al lato del capanno da pesca e della costruzione in cui ha sede il “Rockisland” attraverso una complessiva riqualificazione e la sostituzione dei vecchi parapetti presenti. La geometria dei nuovi parapetti è la medesima di quelli recentemente installati in corrispondenza della piccola darsena di Via Destra del Porto, a protezione del percorso pedonale e ciclabile. Riqualificata anche la pavimentazione della banchina e del percorso pedonale sopraelevato, che oggi si caratterizza per l’utilizzo del legno che rende magica questa parte del territorio che si protende nel mare così cara ai riminesi.

Un intervento che nei mesi scorsi era stato preceduto da due step, quello del miglioramento dell’ingresso sulle banchine del porto di pesca, andando a migliorare le situazioni d’interferenza fra area utilizzata dai pescatori e quella per gli altri frequentatori del porto, nonché la sistemazione dell’area attorno ad un altro dei luoghi storici del porto riminese come il faro. Scopo del progetto in quel tratto è stato quello della realizzazione di una piazzetta pavimentata in pietra, in parte selce e in parte in cubetti di porfido, al di sotto del faro, per ricucire anche i percorsi della piccola darsena ad essa adiacente. Sul lato a mare della piazzetta sono state realizzate nuove aiuole e fra le nuove alberature sono state realizzate quattro ampie sedute, il tutto rivestito con doghe di legno. Si è inoltre realizzata la nuova struttura in legno con funzione di biglietteria e deposito per il servizio turistico di traghetto tra le sponde del porto. Ai fini di migliorare la sicurezza dell’area, è stato anche realizzato un nuovo impianto di pubblica illuminazione. Di fronte all’abitazione del custode, infine, si è creata una seconda piazzetta a ridosso del canale, a completamento dell’intera area del Faro.

