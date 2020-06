Da MAISON BALEANI – Riccione pezzi unici, realizzati interamente a mano, con passione e bellezza. Spedizioni Italia e Estero

Maison Baleani – Oggi il nostro scrigno virtuale si apre per presentarvi ciò che da secoli l’umanità vede convivere nel regno animale, vegetale e minerale, senza tuttavia riuscire mai a relegarlo definitivamente in uno solo di essi: il CORALLO ??

Fin dall’antichità il Corallo è stato utilizzato per la creazione di monili o come elemento decorativo, le sue particolarità metamorfiche e la sua rarità lo hanno reso da sempre particolarmente prezioso e ricercato

Ovidio, nelle Metamorfosi, narra di come il Corallo rosso nacque dal sangue di Medusa, quando Perseo la decapitò … e forse fu la forza di questa leggenda che fece assumere al Corallo il significato di rigenerazione ed evoluzione, aspetti rafforzati dalle sue caratteristiche di trasformazione ? il Corallo rosso nella sua forma che ricorda i vasi sanguigni, è collegato al simbolismo del sangue come veicolo di vita e di generazione e per questo è associato alla salute e alla fortuna e considerato da secoli un talismano



