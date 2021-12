Da Maradona a Cuadrado e Calha, quelle magie su corner

Condividi l'articolo

Due gol direttamente da calcio d’angolo nella stessa giornata di campionato. Ieri era stato Calhanoglu a ‘colpire’ direttamente dalla bandierina in Roma-Inter, stasera il gol ‘olimpico’ porta la firma di Juan Cuadrado che ha trafitto la porta del Genoa con una conclusione direttamente da calcio d’angolo per il vantaggio della Juventus.

La magia del gol direttamente dalla bandierina ha una suggestione particolare, e rimanda a giocate dei più grandi del calcio, ma anche a ‘specialisti’ della materia. Il club dei bomber capaci di andare in gol direttamente dal calcio d’angolo annovera grandi nomi e figure magari meno famose, ma altrettanto letali con quei loro tiri a effetto dal corner. Il più grande è stato sicuramente Diego Armando MARADONA, andato a segno più volte dalla bandierina, sorprendendo avversari e compagni con palloni imprendibili e imprevedibili. A Napoli ancora ricordano quei suoi tiri spettacolari capaci di gettare scompiglio nelle aree avversarie, e quando non era gol c’era sempre un palo o una traversa a fermare il pallone dove il portiere non sarebbe mai arrivato.

Per la statistica, però, il re assoluto in questo tipo di segnature è Massimo PALANCA, attaccante del Catanzaro nella Serie A e B degli anni ’70 e ’80, che andò in gol addirittura 13 volte. Allora era il terrore dei portieri e si guadagnò una grande popolarità proprio per l’arte di battere i corner direttamente in rete.

Il circolo dei marcatori, anche occasionali dalla bandierina, annovera tanti bei nomi del calcio. Un habitue’ della rete dal corner era Alvaro RECOBA, l’uruguaiano ex dell’Inter, ma altri vecchi predecessori di Calhanoglu e Quadrado meritano di essere ricordati come facenti parte di questo esclusivo circolo; DI BIAGIO, VERON e BOBO VIERI, che però il gol lo fece ai tempi in cui giocava nell’Atletico Madrid; anche Sinisa MIHAJLOVIC segnò dall’angolo con la maglia dell’Inter. Luciano CHIARUGI andò in gol dal corner quando giocava nella Fiorentina. E poi ancora Roberto BAGGIO, David BECKHAM, Roberto CARLOS, Thierry HENRY, RONALDINHO. Più di recente, grande appassionato del genere è l’ex atalantino Papu GOMEZ.

Per restare in Italia, nella stagione 2017/18, in un Bologna-Fiorentina si sono visti ben due gol direttamente da corner, un evento più unico che raro firmato dal viola VERETOUT e dal rossoblù PULGAR, che lo ha imitato solo 3′ dopo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte