Da Marcuzzi a Ilaria D’Amico a Damilano, novità autunno Rai

(ANSA) – ROMA, 28 GIU – “Tra i programmi troverete novità di

grande rilievo. Vi raccontiamo di un percorso di innovazione che

è solo l’inizio di un importante cambiamento che dovrà portare

la Rai da broadcaster a media company”. Lo ha detto l’ad Rai,

Carlo Fuortes, alla presentazione dei palinsesti della prossima

stagione a Milano, sul palco insieme ai dieci direttori di

genere. “Il passaggio all’organizzazione per generi è

un’importante rivoluzione per consentire alla Rai di essere al

passo con i tempi – ha spiegato -. Poniamo al centro del nostro

lavoro il prodotto e il contenuto che potrà essere fruito in

varie forme su tutte le piattaforme”.

Diverse le novità sul fronte intrattenimento nella prossima

stagione della Rai. Sulla seconda rete si prepara il ritorno di

Alessia Marcuzzi, insieme a quello di Mara Maionchi ed

Alessandro Cattelan. Un nuovo people show in prime time anche

per Geppi Cucciari. Tante conferme nel prime time Rai1, con

alcune serate speciali. Il 19 dicembre Gianni Morandi festeggerà

i sessanta anni di carriera nella sua Bologna. Serata del 31

dicembre affidata ad Amadeus, quella del primo gennaio a Roberto

Bolle. A Natale Stanotte a Milano con Alberto Angela. Novità nel

prime time di Rai3 con uno show di Cristiano Malgioglio.

Ilaria D’Amico, Marco Damilano, Giancarlo De Cataldo sono i

volti nuovi dell’informazione Rai per la prossima stagione,

presentata a Milano. Partirà il 6 ottobre in prima serata su Rai

2 e andrà in onda ogni giovedì Che c’è di Nuovo condotto da

Ilaria D’Amico. Poi, tutti i giorni su Rai3 il fatto del giorno

filtrato da Marco Damilano con Il cavallo e la torre. Altra

novità è Tempo e mistero su Rai1, con Giancarlo De Cataldo che

ripercorre i grandi delitti della storia italiana. Confermati

tutti i principali programmi di informazione delle tre reti.

Monica Giandotti condurrà Agorà al posto di Luisella Costamagna.

(ANSA).



