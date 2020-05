Da Modena un tappeto igienizzante per le aziende

Come strumento di sicurezza e prevenzione per l’emergenza sanitaria arrivano anche tappetini ‘igienizzanti’, dispositivi che vengono collocati all’ingresso di uno stabilimento (anche la Ferrari a Maranello se n’è dotata), di un’azienda o di un ufficio, e che consentono a chi varca la soglia di igienizzare anche le suole delle scarpe prima di entrare nel luogo di lavoro. È in questo senso che ha ricalibrato la sua produzione un’azienda di Bomporto nel Modenese, che ora registra un’impennata di richieste da tutta Italia.

“La nostra azienda fondata una decina di anni fa – spiega Paolo Guicciardi, amministratore di TecnaFood – si occupa della commercializzazione di dispositivi di protezione individuale per gli operatori del settore alimentare, di detergenti sanificanti per l’industria alimentare, supermercati e negozi di vicinato”. Dai primi di marzo però, “da quando è stato varato il primo Dpcm, la richiesta si è allargata a tanti altri settori”.

