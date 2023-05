Da Nations League a motori, al via su Sky 3 mesi di grande sport

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Al via l’estate più italiana di

sempre nella Casa dello Sport di Sky: in arrivo tre mesi no stop

di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su

NOW per non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo

con tanti italiani protagonisti. In particolare, nella stagione

dei grandi eventi sportivi attesi a partire dalla prossima

settimana, previste 3 Nations League tra calcio e volley, 3

Europei con basket, pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali

tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby. Senza

dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis

con Wimbledon e gli ATP Masters 1000 e 500, la Ryder Cup di golf

e tanto altro ancora.

Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri,

impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, arriverà un

nuovo canale dedicato, Sky Sport Summer, attivo dall’11 giugno

sul 201 (al posto di Sky Sport Uno). Come sempre, Sky Sport

garantirà una copertura di altissimo livello, trasversale e

multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del

racconto. A tutto questo si aggiungeranno le Produzioni

Originali di Sky Sport e la nuova puntata di “Federico Buffa

Talks”, con protagonista il campione olimpico della 4×100

Filippo Tortu. Senza dimenticare un grande classico,

appuntamento irrinunciabile dell’estate italiana di Sky Sport: “Calciomercato – L’Originale”, che a partire dal 5 giugno

tornerà ad animare le serate estive tra notizie di mercato e

intrattenimento, anche con una nuovissima sigla a cura di

Alessandro Bonan.

Grande copertura degli eventi sportivi su Sky Sport 24 e

skysport.it per vivere al meglio l’esperienza live di tutti i

momenti più importanti, grazie a sezioni dedicati, highlights,

video, gallery, approfondimenti e podcast. Varietà di contenuti

anche attraverso il Fluid, il network specializzato che consegna

pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono

ogni area tematica sportiva. All’interno del mosaico, presenti e

sempre aggiornati gli account ufficiali di Sky Sport: Instagram,

Facebook, Twitter, Youtube e Tik Tok, i quali dominano

costantemente il panorama italiano dei ranking social

confermandosi punto di riferimento per tutti gli appassionati di

sport e non solo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte