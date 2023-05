“Da oggi l’Italia è più unita”. Berlusconi esulta per il ponte sullo Stretto

Condividi l'articolo

Il ponte sullo Stretto di Messina si farà: il Senato ha dato il suo via libera con 103 voti favorevoli sbloccando una delle grandi opere più attese del Paese. “ Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i siciliani, con i calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto “, ha dichiarato Silvio Berlusconi in una nota. Il Cavaliere è uno dei più tenaci e attivi sostenitori del progetto da tanti decenni e il traguardo raggiunto oggi è anche merito del suo impegno.

Il ponte sullo Stretto, intesa come infrastruttura di collegamento necessaria e volano per l’economia del Meridione, è stato uno dei pilastri della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni di settembre e ora che si è messo il primo tassello, il Cavaliere non può che esultare: “ Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Da oggi l’Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all’Europa. Finalmente “.

