‘Da poeta a poeta’, carteggio tra Pasolini e Roversi

(ANSA) – BOLOGNA, 01 LUG – Il carteggio fra Pier Paolo

Pasolini e Roberto Roversi sarà il cuore della mostra ‘Da poeta

a poeta’, in programma dal 7 luglio al 27 agosto alla Biblioteca

comunale dell’Archiginnasio, a Bologna. La mostra, a cura di

Antonio Bagnoli e a ingresso libero, ripercorre il rapporto tra

i due intellettuali negli anni in cui collaborarono nella

redazione di ‘Officina’.

Pasolini e Roversi si erano conosciuti al Liceo Galvani di

Bologna sul finire degli anni Trenta. Anche se non erano nella

stessa classe (Pasolini era più grande di Roversi di un anno),

iniziarono, insieme ad altri pochi amici, a frequentarsi per

discutere di poesia e letteratura. Nel 1939 avevano progettato

anche di dar vita a una rivista che avrebbe dovuto chiamarsi ‘Eredi’, ma che non vide mai la luce. Nel Dopoguerra i rapporti

tra Roversi e Pasolini si erano interrotti fino al 1956, quando

avevano deciso, con Francesco Leonetti, di riprendere in mano il

progetto di una rivista: nacque così ‘Officina’, una delle più

importanti del Novecento letterario italiano. Della rivista

uscirono 14 numeri, con testi di Leonardo Sciascia, Italo

Calvino, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Ungaretti e altri tra i

maggiori protagonisti della storia della letteratura italiana.

(ANSA).



