Da Poste Italiane servizio di posta elettronica certificata

Privati cittadini, aziende, professionisti titolari di Partita Iva e pubbliche amministrazioni, che hanno la necessità di attivare la posta elettronica certificata, possono scegliere il servizio di Posta Elettronica Certificata di Poste Italiane. “L’azienda, si legge in un comunicato, propone “una soluzione ad hoc per la clientela business, ma anche un servizio dedicato per i privati cittadini che hanno l’esigenza di attivare la Pec per inviare comunicazioni ufficiali”. L’obbligatorietà della Pec, per alcune categorie, è stata ribadita nel D.L 76/2020.

Il servizio Pec di Poste Italiane, prosegue la nota, è acquistabile online da parte dei privati cittadini e dei professionisti, mentre per le grandi aziende e le P.a l’acquisto è mediato dalla forza commerciale. I messaggi e i documenti inviati tramite il servizio Pec hanno lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno e, grazie alla firma digitale che il Gestore Pec appone sulla busta di trasporto che contiene il messaggio, la Pec è in grado di garantire l’integrità del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati.

