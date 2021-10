Da Questura Perugia controlli straordinari per Marcia pace

Condividi l'articolo









(ANSA) – PERUGIA, 08 OTT – Misure straordinarie di ordine

pubblico e controllo del territorio, alla partenza e all’arrivo

della Marcia della pace di domenica prossima ma anche lungo

tutto il percorso stati predisposte dalla Questura di Perugia in

previsione dell’arrivo di migliaia di persone provenienti da

tutta Italia.

Come sottolineato dal questore, Antonio Sbordone, il carattere

nazionale dell’evento, nonché il “difficile momento politico e

sociale internazionale”, richiede una particolare attenzione da

parte delle Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e

l’incolumità delle autorità presenti, degli organizzatori e dei

partecipanti.

Anche come previsto dalle norme in materia di contenimento

epidemiologico, ha quindi comunicato all’organizzazione tutte le

misure di safety da adottare, comprese quelle anti-Covid.

Sul fronte della sicurezza è previsto l’impiego di circa 250

uomini e donne appartenenti a tutte le forze di polizia.

Previsto l’impiego di unità cinofile, dei team artificieri e il

supporto aereo garantito dal Reparto volo della polizia di

Stato, con l’impiego di un elicottero. (ANSA).



