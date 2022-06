Da Regione E-R 6 milioni per restauro dei luoghi di cultura

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – Due nuovi bandi sono stati appena

approvati dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, per

destinare sei milioni (due nel ’23 e quattro nel ’24) per il

restauro, la conservazione, il consolidamento e la

valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e

contemporaneo, che già ospita (oppure ospiterà) un’attività

culturale.

Il primo bando si pone l’obiettivo di rendere fruibili sedi

di spettacolo di proprietà pubblica al momento non usate, ma che

hanno un valore architettonico e un potenziale bacino d’utenza

significativi. Il secondo mira invece a rendere fruibili tutti i

luoghi del patrimonio architettonico che ospitano o potrebbero

ospitare cultura. I bandi saranno pubblicati il 22 giugno e per

presentare la domanda ci sarà tempo fino al 29 agosto.

“Si tratta di risorse straordinarie – dice l’assessore

regionale alla Cultura, Mauro Felicori – ogni bando potrà

contare su 3 milioni circa. Cifre davvero importanti, che

serviranno per potenziare ulteriormente lo spettacolo e il

patrimonio architettonico, storico e contemporaneo, che può

essere destinato ad ospitare attività culturali. Questa Regione

crede nella cultura e nelle sue potenzialità, e questi due bandi

ne sono l’ennesima prova”. (ANSA).



