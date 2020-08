Da sessant’anni a Rimini, riviera premia turista tedesca

(ANSA) – BOLOGNA, 29 AGO – Una vacanza a Rimini ogni estate,

dagli anni Sessanta a oggi. Ursula Mirwa, residente in Germania,

per anni ha trascorso un periodo sulla Riviera, continuando a

raggiungere la località sull’Adriatico, per le consuete tre

settimane estive, con la sua famiglia anche dopo la scomparsa

del marito Horst.

Il Comune per premiare la fedeltà della turista tedesca, dopo

averle conferito un riconoscimento per le ‘nozze d’oro’ con

Rimini, le ha consegnato quello per le ‘nozze di diamante’ per i

suoi sessant’anni in Riviera. All’iniziativa ha partecipato

anche l’albergatore Paolo Semprini, che conobbe la famiglia di

Ursula nel 1980 ospitandola in un albergo a Marebello. (ANSA).



