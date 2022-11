Da Sotheby’s arte per 391 milioni, in parte finanziera’ MoMA

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 15 NOV – Un Pablo Picasso a lungo appeso

nelle gallerie del MoMA e’ stato venduto all’asta da Sotheby’s a

New York per 37,1 milioni di dollari. Il quadro faceva parte di

un nucleo di opere prestate al MoMA che la fondazione intitolata

all’ex boss della Cbs William Paley ha deciso di rimettere sul

mercato per sostenere varie cause filantropiche tra cui una

legata ai piani di espansione digitale del museo.

Il Picasso e un Piet Mondrian da oltre 50 milioni di dollari

– un record per l’artista olandese – hanno contribuito al solido

risultato complessivo di 391 milioni di dollari della serata.

All’asta, oltre ai pezzi della collezione Paley, era anche la

raccolta di David Solinger, l’ex presidente del Whitney, che ha

incassato 138 milioni di dollari anche grazie a un collage senza

titolo del 1950 di Willem de Kooning battuto per 33,6 milioni.

L’asta di Sotheby’s e’ arrivata dopo la ‘due giorni’ da

record di Christie’s che, con la collezione del defunto ex

co-fondatore di Microsoft Paul Allen, la scorsa settimana ha

realizzato 1,6 miliardi di dollari, il primato di sempre. Per

Sotheby’s il risultato di ieri e’ stato tra i migliori, anche se

alcuni lotti rimasti invenduti, tra cui un Edgar Degas e un

André Derain, hanno smorzato l’entusiasmo nei saloni di York

Street.

Il Picasso ‘Chitarra su una Tavola’ e’ uno della ventina di

di opere finite in prestito al MoMA dopo la morte di Paley nel

1990 che qualche mese fa la fondazione intitolata al nome

dell’ex capo della Cbs aveva deciso di vendere per raccogliere

70 milioni di dollari da destinare a cause benefiche.

Dopo l’asta il direttore del MoMA, Glenn Lowry, ha detto che

i fondi raccolti serviranno a lanciare un canale in streaming

del museo e a stabilire partnership con universita’ per offrire

lauree in storia dell’arte: “Dobbiamo aumentare la nostra

capacita’ online e fuori dalle nostre mura”, ha spiegato.

(ANSA).



