Da sport a trasporti, in giunta E-R le proposte dai giovani

(ANSA) – BOLOGNA, 06 NOV – Bandi per start up nel settore

della mobilità sostenibile e incentivi a chi si sposta con mezzi

ecologici. Riconoscimento delle competenze, comprese quelle

informali. Pratiche di volontariato cui dedicare una scuola a

livello regionale. Sport, spazi e cultura. Sono solo alcune

delle priorità che i giovani dell’Emilia-Romagna indicano per

costruire un presente e un futuro nuovi. La Regione li ha

ascoltati attraverso un percorso di confronto – Youz

(www.youz.emr.it) – che da giugno ha toccato tutti i territori e

si impegna a valutarle da subito, per lavorare alla loro

realizzazione, a partire da quelle fattibili in tempi brevi.

Almeno dieci delle 86 totali, una sorta di decalogo che potrebbe

uscire già dalla seduta della Giunta regionale di lunedì

prossimo. È l’impegno preso dal presidente Stefano Bonaccini, e

dalla vicepresidente con delega alle Politiche giovanili, Elly

Schlein, nel primo Forum giovani dell’Emilia-Romagna al Dumbo di

Bologna. Presenti in 300, al termine di un viaggio in 11 tappe

da Piacenza a Rimini: oltre 2mila ragazze e ragazzi coinvolti.

“Ora più che mai è il momento del coraggio, per ascoltare le

ragazze e i ragazzi e, soprattutto, dare loro la possibilità di

incidere e decidere – hanno sottolineato Bonaccini e Schlein al

Forum – Per questo vogliamo da subito lavorare alle loro

proposte, per passare dalle parole ai fatti. Non vogliamo che

tutto resti solo un album dei desideri, vogliamo mettere le basi

per una co-progettazione e condivisione delle politiche

regionali rivolte alle nuove generazioni. Già lunedì in Giunta

esamineremo le loro proposte, valutando quali possano essere

realizzabili nel breve-medio periodo e quali inserire nella

programmazione che abbiamo davanti. Quello di oggi è solo un

inizio, apriamo con loro una piattaforma che resta attiva,

aperta in maniera permanente”. (ANSA).



