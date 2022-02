Da TikTok novità per combattere sfide pericolose e bufale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 23 FEB – TikTok ha annunciato nuovi

aggiornamenti a supporto degli utenti più giovani, genitori ed

educatori sul tema delle sfide online e delle bufale, un

problema che riguarda molte piattaforme tecnologiche. Secondo il

report dell’agenzia indipendente di servizi di protezione

Praesidio Safeguarding, pubblicato lo scorso novembre,

adolescenti e adulti sono alla ricerca di informazioni più

accurate sul tema delle sfide pericolose e delle bufale. Il

social ha creato una nuova guida permanente all’interno dell’app

che, assieme alle informazioni contenute nel Centro Sicurezza,

incoraggia gli iscritti a conoscere i vari passi da seguire per

affrontare fake news e sfide online. Collaborando con varie

esperti, TikTok ha aggiornato il linguaggio utilizzato nei

messaggi di avviso visualizzati sui video rischiosi,

semplificando ulteriormente la segnalazione di contenuti

fuorvianti e potenzialmente pericolosi. “Con l’obiettivo di

aiutare in maniera sempre più efficace la nostra community a

comprendere le sfide online e a divertirsi in sicurezza,

all’inizio di febbraio abbiamo lanciato nuovi video realizzati

dai creator @kiro_ebra, @fabianamanager e @marcoilgiallino”

spiega il team. “I contenuti sono stati messi in evidenza

nell’hub della sezione ‘Scopri’ dedicato a #SicuriSuTikTok. Per

educare ulteriormente gli iscritti, stiamo portando l’importante

messaggio di questi video direttamente ai membri della

community. Nelle prossime settimane, questi cominceranno a

essere visualizzati nel feed ‘Per Te’ degli utenti con meno di

18 anni”. A inizio febbraio, TikTok ha annunciato una modifica

alla struttura delle Linee Guida della Community che dà maggiore

evidenza alle azioni e challenge pericolose in una categoria

dedicata. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte