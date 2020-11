Dagli archivi dell’ANSA: l’arrivo a Napoli di Maradona

Era il 4 luglio 1984 quando Diego Armando Maradona, dopo una lunga trattativa, arrivò a Napoli. Questo è il lancio dell’ANSA con cui veniva descritto l’inizio dell’avventura napoletana di Maradona:

CALCIO – MARADONA A NAPOLI

(ANSA) – NAPOLI, 4 LUG – MARADONA E’ GIUNTO A NAPOLI ALLE

17,20, A BORDO DI UNA ” RANGE ROVER”, SULLA QUALE AVEVANO

PRESO POSTO ANCHE IL SUO PROCURATORE CYSTERZPILLER, I DUE

OPERATORI TELEVISIVI PERSONALI DEL GIOCATORE E I DUE DIRIGENTI

DEL NAPOLI CHE HANNO CONDOTTO L’ OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO

DA ROMA A NAPOLI, ANTONIO TAGLIAMONTE ED ENRICO ISAIA. PER

MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO LA SOCIETA’ HA CHIESTO DI NON FARE

ANCORA TRAPELARE IL LUOGO DOVE IN QUESTI MOMENTI MARADONA SI

TROVA. SI SA, COMUNQUE, CHE IL GIOCATORE FARA’ NELLA GIORNATA

DIVERSI SPOSTAMENTI.

BS/ARB

4-LUG-84 18:21 NNNN

ZCZC174/02

U SPR 02 QBXB

CALCIO – MARADONA A NAPOLI (2)

(ANSA) – NAPOLI, 4 LUG – DIEGO ARMANDO MARADONA HA FATTO

GIA’ LA CONOSCENZA DEL SAN PAOLO. E’ STATO QUESTO IL SUO

PRIMO ”IMPATTO” CON LA CITTA’ DI NAPOLI. LO STADIO ”SAN

PAOLO” ERA IL LUOGO SEGRETO DEL QUALE IL NAPOLI AVEVA

DISPOSTO, CON MOLTA RISERVATEZZA, DI FAR GIUNGERE IL

GIOCATORE, FIDANDO CHE LA NOTIZIA NON SAREBBE FILTRATA.

NONOSTANTE TUTTO IL RISERBO QUALCHE EMITTENTE PRIVATA ED

ALCUNI FOTOGRAFI HANNO PRESIDIATO EGUALMENTE LO STADIO

SAN PAOLO, MA NON SONO RIUSCITI A PRENDERE CONTATTO CON

IL GIOCATORE CHE E’ ENTRATO ALLE 17,20 NELLO STADIO A

BORDO DEL ”GIPPONE” RANGE ROVER.

MARADONA E’ RIMASTO NEL SAN PAOLO PER DUE ORE PRECISE,

MENTRE IN QUALCHE MODO LA NOTIZIA SI DIFFONDEVA EGUALMENTE

E QUALCHE GRUPPETTO DI TIFOSI SI RADUNAVA DAVANTI ALLO

STADIO. MA NESSUNO, A PARTE GLI ADDETTI AI LAVORI, E GLI

OPERAI DEL SAN PAOLO, HA POTUTO VEDERE IL GIOCATORE. NEGLI

SPOGLIATOI DEL NAPOLI MARADONA HA FATTO UNA DOCCIA E SI E’

POI SOTTOPOSTO ALLE PRIME VISITE MEDICHE, DISPOSTE DAL

MEDICO SOCIALE EMILIO ACAMPORA. (SEGUE).

IU/PB

4-LUG-84 20:41 NNNN

ZCZC176/02

U SPR 02 QBXB

CALCIO – MARADONA A NAPOLI (3)

(ANSA) – NAPOLI, 4 LUG – PER IL NAPOLI ERANO PRESENTI

NUMEROSI CONSIGLIERI, OLTRE A TAGLIAMONTE ED ISAIA, CHE AVEVANO

CONDOTTO IL GIOCATORE DA ROMA A NAPOLI, C’ERANO ANCHE I

DIRIGENTI CELENTANO, CARBONE E RESI. MARADONA E’ APPARSO

ALLEGRO E HA DISPENSATO MOLTE BATTUTE. QUANDO NEGLI SPOGLIATOI

E’ GIUNTO IL TERZINO MARINO, CHE SARA’ SUO COMPAGNO DI SQUADRA,

E CHE E’ MOLTO PIU’ ALTO DI LUI, MARADONA CHE ERA SUL LETTINO

SANITARIO PER SOTTOPORSI ALLE VISITE MEDICHE, SI E’ ALZATO IN

PIEDI SULLO STESSO LETTINO DICENDO AL PROSSIMO COMPAGNO DI

SQUADRA: ” BENE ADESSO SIAMO ALLA STESSA ALTEZZA E POSSIAMO

PARLARE”. IL FUORICLASSE ARGENTINO HA VOLUTO POI VEDERE IL

TERRENO DI GIOCO. HA ATTRAVERSATO IL LUNGO SOTTOPASSAGGIO DI

DISIMPEGNO, TROVANDOLO PERO’ CHIUSO E POICHE’ MANCAVA LA

CORRENTE ELETTRICA NON SI E’ POTUTO SUBITO APRIRE. E’ STATO

PERTANTO NECESSARIO ENTRARE DA UN ALTRO VARCO LATERALE. SUL

TERRENO, MARADONA SI E’ FATTO PER TRE VOLTE IL SEGNO DELLA

CROCE, HA CHIESTO UN PALLONE E HA DATO UN PRIMO CALCIO DI

DESTRO ALLA SFERA.HA POI OFFERTO UNA SPONTANEA ESIBIZIONE A

TUTTI I PRESENTI, SCAGLIANDO PALLONI NELLE DUE RETI, FACENDO

PALLEGGI, E ” PASSANDOSI” IL PALLONE CON L’ ALLENATORE IN

SECONDA DEL NAPOLI ALBERTO DELFRATTI E IL DIRIGENTE DELLA

SOCIETA’ PARTENOPEA CELENTANO. (SEGUE).

IU/ARB

4-LUG-84 20:47 NNNN

ZCZC177/02

U SPR 02 QBXB

CALCIO – MARADONA A NAPOLI (4)

(ANSA) – NAPOLI, 4 LUG – PER DEPISTARE IL GRUPPETTO DI

TIFOSI E DECINE DI FOTOPERATORI CHE STAZIONAVA DAVANTI ALLE

CANCELLATE CHIUSE DELLO STADIO, E’ STATA ORGANIZZATA UNA FINTA

PARTENZA. A BORDO DEL GIPPONE, CHE E’ PARTITO A RAZZO, SEGUITO

ANCHE DALLE ALTRE AUTO, AVEVANO PRESO POSTO IN EFFETTI, ALCUNE

GUARDIE GIURATE. MARADONA DOPO QUALCHE MINUTO INSIEME CON IL

SUO INSEPARABILE AMICO CYSTERZPILLER HA POTUTO LASCIARE LO

STADIO SU UNA VOLKSWAGEN, CHE E’ USCITA IN ASSOLUTA

TRANQUILLITA’ DAL VARCO DELLA CURVA ” A”. E’ SEGRETA LA

LOCALITA’ DOVE IL GIOCATORE SI E’ DIRETTO IN COMPAGNIA DEI

DIRIGENTI DEL NAPOLI. E’ CERTO CHE NON E’ ANDATO NELL’ ALBERGO

DEL LUNGOMARE, DAVANTI AL QUALE, PER UNA FUGA DI

NOTIZIE, SI ERA GIA’ RADUNATA UNA GRANDE FOLLA. NON SI ESCLUDE

CHE IL GIOCATORE SIA STATO IMBARCATO SU UNO YACHT SUL QUALE

PASSEREBBE LA NOTTE, OPPURE CON IL QUALE SI SAREBBE DIRETTO

IN UNA LOCALITA’ NON PRECISATA. RESTA CONFERMATO IL PROGRAMMA

DELLA GIORNATA DI DOMANI, CON UNA CONFERENZA STAMPA DEL

GIOCATORE ALLE 17,30 NELLO STADIO SAN PAOLO, CUI SEGUIRA’ LA

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO, DURANTE LA PARTITA AMICHEVOLE TRA

LA SQUADRA CAMPIONE ALLIEVI DEL NAPOLI E UNA RAPPRESENTATIVA

CAMPANA. NELLA STESSA GIORNATA DI DOMANI IL GIOCATORE SARA’

PRESENTATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL NAPOLI, SEMPRE NELLO

STADIO SAN PAOLO. NELLA STESSA SERATA DI DOMANI E’ PREVISTO IL

SUO RITORNO A BARCELLONA.

IU/ARB

4-LUG-84 20:51 NNNN

