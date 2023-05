Dagnoni, è stato un Giro d’Italia stupendo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – La 106/a edizione del Giro d’Italia

si è conclusa a Roma con la passerella sui Fori Imperiali, il

trionfo di Primoz Roglic e con la vittoria nell’ultima tappa di

Mark Cavendish. Lo sloveno è stato premiato dal Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, mentre il britannico, che ha

annunciato il ritiro a fine stagione, ha salutato con il

successo numero 17 al Giro nel corso della sua carriera.

Sul traguardo dei Fori era presente anche Cordiano Dagnoni, il

presidente della Federazione Ciclistica Italiana, secondo il

quale “è stato un Giro stupendo. Complimenti a Primoz Roglic,

autore di un’impresa che resterà nella storia di questo sport. E

complimenti anche a Geraint Thomas, avversario leale e

coriaceo”.

“Una gara meravigliosa anche per noi italiani – ha aggiunto il

numero uno della Fci -. Per i quattro successi di tappa di

Jonathan Milan, Davide Bais, Alberto Dainese e Filippo Zana, per

la maglia ciclamino dello stesso Milan e per il quarto posto

finale di Damiano Caruso, un uomo e campione esemplare a cui

dobbiamo molto”. “Ed è stato un Giro stupendo, perché ha

attraversato un Paese bello, che ha, per l’occasione, messo il

vestito delle grandi occasioni – ha sottolineato Dagnoni – e si

è mostrato al mondo in tutto il suo splendore. Il ciclismo ha la

capacità di mettere in evidenza la parte migliore dell’Italia.

Un Giro eccezionale, perché in ogni tappa ci sono state tanti

appassionati ai bordi delle strade, a dimostrazione che il

nostro sport continua a conservare un posto particolare nel

cuore degli italiani”.

“Ancora più bello perché tra i tanti spettatori erano presenti

molti bambini – ha concluso il presidente della Fci -: sono loro

il nostro futuro e a loro tutti noi dobbiamo dedicare la grande

bellezza che questo finale a Roma ci ha regalato”. (ANSA).



—

