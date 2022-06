Daily Mail, Depp potrebbe tornare ai Pirati dei Caraibi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Dopo la vittoria nel processo per

diffamazione contro Amber Heard, Johnny Depp “tornerà” nei

Pirati dei Caraibi e starebbe trattando con la Disney per un “accordo da 300 milioni di dollari”. Lo scrive il Daily Mail

online riportando a sua volta una fonte del media australiano

Poptopic.

Depp, 59 anni, è stato il protagonista di cinque film sui

Pirati negli ultimi 15 anni, l’ultimo, Dead Men Tell No Tales,

uscito nel 2017. Questo prima della rottura con la Disney

avvenuta nel 2018 in seguito alle denunce di maltrattamenti da

parte della moglie Amber Heard. Secondo quanto scrive Poptopic la Disney sarebbe ora pronta

a ricucire e avrebbe già ricontattato l’attore “per uno o due

film sui pirati”. Il progetto prevedrebbe che Depp riprendesse i

panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e anche “in una

serie spin-off di Disney Plus sulla prima vita del Capitano

della Perla Nera”.

La star di Edward mani di forbice aveva dichiarato alla

giuria che dopo l’esclusione dal sesto film dei Pirati non

avrebbe più lavorato con la Disney.

Il suo team legale, viene ricordato, sostiene che Depp abbia

perso un guadagno di 22 milioni di dollari dopo la pubblicazione

sul Washington Post nel 2018 dell’articolo di Amber Heard che

pur senza citarlo lo bollava come un molestatore. (ANSA).



