Daino cade in un canale, salvato

(ANSA) – MILANO, 18 MAG – Un esemplare di daino caduto in un canale all’altezza di via Dei Dossi a Credaro (Bergamo) è stato recuperato e salvato di vigili del Fuoco, L’intervento è avvenuto intorno alle 19:30: in seguito ad una segnalazione: i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine con l’Aps e il furgone SFA (soccorritori fluviali) hanno recuperare il daino e una volta portato in salvo lo hanno consegnato alla polizia provinciale.



