Dakar: Auto; Loeb fa la storia, sesta vittoria tappa consecutiva

(ANSA-AFP) – ROMA, 14 GEN – Il francese Sébastien Loeb fa la

storia della Dakar conquistando la sesta vittoria di tappa

consecutiva alla vigilia dell’arrivo a Dammam in Arabia Saudita

che, salvo imprevisti, dovrebbe coincidere con la quinta

vittoria assoluta per il qatariota Nasser Al-Attiyah.

Con il suo copilota Fabian Lurquin e il loro

Prodrive Hunter, Loeb ha stabilito un ritmo frenetico e ha

dominato questa tappa di 675 km dall’inizio alla fine, inclusi

154 km di speciale, tra Shaybah e Al-Hofuf nell’Arabia Saudita

orientale sul Golfo.

Dopo sette vittorie di tappa dall’inizio della

Dakar il 31 dicembre, la coppia Loeb/Lurquin ha intascato 35

punti per il campionato mondiale di rally-raid, di cui la Dakar

è ora il primo round. Nasser Al-Attiyah (Toyota) ha ridotto i

danni, concedendo a Loeb solo 5 min e 38 sec, un tempo irrisorio

visto il vantaggio di 1 ora e 21 minuti in classifica generale

su Loeb.

Lo svedese Mattias Ekstrom e la sua Audi ibrida

hanno fatto segnare il terzo miglior tempo, a 6 minuti e 31

secondi da Loeb.

Nella classifica generale si aggrappa al podio il

giovane brasiliano Lucas Moraes, terzo a meno di un quarto d’ora

da Loeb, precedendo di oltre un’ora il 4°, Giniel De Villiers

(SAF/TOYOTA).

La 45a edizione del rally-raid è partita il 31

dicembre dalle rive del Mar Rosso nei pressi di Yanbu, per due

settimane di tappe e più di 8.000 km che hanno visto l’abbandono

di due dei favoriti: il francese Stéphane Peterhansel e lo

spagnolo Carlos Sainz . (ANSA-AFP).



