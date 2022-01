Dakar: auto, quarto trionfo per il qatariota Al-Attiyah

Condividi l'articolo

(ANSA) – GEDDA, 14 GEN – Nasser al-Attiyah, al volante della

Toyota, ha vinto il suo quarto rally-raid Dakar in auto, dopo

quelli del 2011, 2015 e 2019, al termine della 12/a ed ultima

tappa con traguardo a Gedda, seconda città dell’Arabia Saudita.

Vincitore del prologo e di una tappa, il pilota del Qatar ha

battuto il francese Sébastien Loeb (Prodrive) di 27’46” ed il

saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota) di 1h1’13”.

In testa fin dalle prime fasi, Al-Attiyah ha accumulato fino

a 48 minuti di vantaggio, per poi gestirlo negli ultimi giorni,

anche grazie alla collaborazione del copilota, Mathieu Baumel,

al terzo successo nel leggendario rally-raid. Il 51enne

qatariota è uno sportivo poliedrico: ha infatti vinto una

medaglia olimpica nella gara di skeet, il tiro al piattello dei

Giochi Olimpici. La vittoria nell’ultima tappa è andata al

francese Stéphane Peterhansel (Audi).

Nelle moto il 32enne britannico Sam Sunderland (GasGas) ha

vinto la sua seconda Dakar, dopo quella del 2017 in Sud America.

Ha chiuso con 3’27” di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla

(Honda), vincitore della frazione finale, e 6’47” secondi

sull’austriaco Matthias Walkner (KTM). (ANSA).



