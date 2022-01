Dakar: la prima volta di Giulia Maroni ‘qui ci si gioca tutto’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Ottava posizione di gruppo H3 sulla

Nissan Terrano 1 pilotata da Luciano Carcheri Così Giulia Maroni

si è esaltata alla sua prima Dakar da concorrente dopo 7216

chilometri, 12 tappe, 7 bivacchi. L’equipaggio della Squadra

Corse Angelo Caffi ha completato l’impresa. L’equipaggio

composto da Luciano Carcheri, dieci volte concorrente al rally

raid più prestigioso del mondo e Giulia Maroni, Campionessa

Italiana Cross-Country Rally 2021, ha centrato l’obiettivo posto

in questi ultimi giorni: raggiungere Jeddah e confermare il

risultato tra i primi 10 di categoria.

Giulia Maroni, navigatrice italiana impegnata nella gara più

impegnativa e lunga del mondo, è campionessa Italian Cross

Country Rally dove ha vinto al stagione 2021 al fianco di Sergio

Galletti su Toyota.

Aveva già partecipato qualche anno fa in un team di assistenza,

ma l’esordio vero e proprio in gara alla Dakar lo ha fatto

quest’anno, navigatrice di Luciano Carcheri sulla Nissan Terrano

1 della Squadra Corse Angelo Caffi, impegnata nella Classic

2022. “Non posso nascondere un filo di amarezza – ha commentato

– ma l’esperienza è stata molto intensa. La carica adrenalinica

delle gare di Cross-Country Rally è diversa, ci si gioca tutto

in pochi chilometri, mentre qui serve una visione molto più

ampia. Occorre una concentrazione totale per ore e ore,

soprattutto sul sedile di destra, per calcolare i tempi e capire

costantemente se si è in pari con il roadbook”.

“Ci sono state tappe davvero molto belle. Il secondo anello

intorno a Riyadh, quello che ci ha permesso di salire dal

settimo al quarto posto, è stato stupendo, il tratto di

navigazione era totalmente fuori dalla pista. Mi è piaciuta

anche la tappa Riyadh-Al Dawadimi del 9 gennaio: lunghissima,

impegnativa. Ho sicuramente preferito le tappe impegnative

rispetto a quelle più corte e semplici”.

“È certamente prestigioso fare parte di questo circus con la

Squadra Corse Angelo Caffi – ha sottolineato Giulia – Certo,

nella Dakar Classic la situazione è più serena e rilassata di

una gara di velocità, ma non per questo manca l’impegno da parte

degli equipaggi”. (ANSA).



