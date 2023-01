Dakar: moto; l’argentino Benavides vince la 13/a tappa

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 14 GEN – L’argentino Kevin Benavides (KTM)

ha vinto la 13/a tappa della Dakar per le moto, posizionandosi a

12 secondi dal leader provvisorio Toby Price alla vigilia

dell’arrivo a Dammam, nell’Arabia Saudita orientale. Benavides,

vincitore della Dakar nel 2021, si è fermato per assistere

Matthias Walkner all’inizio della speciale, recuperando poi 23

minuti, e togliendo così la vittoria per 27 secondi al

sudafricano Michael Docherty, alla prima Dakar.

Al termine di questa tappa di 675 km, di cui 154 km di speciale,

tra Shaybah e Al-Hofuf nell’est dell’Arabia Saudita sul Golfo,

Luciano Benavides (Husqvarna), 27 anni, è arrivato terzo, a 57

secondi dal fratello Kevin. Il francese Adrien Van Beveren

(Honda) ha conquistato il quarto posto (2 minuti e 05 secondi) e

Romain Dumontier, un altro outsider è sesto (2 minuti e 32

secondi dietro a Benavides). L’australiano Toby Price (KTM) è a

2 minuti e 28 secondi dal pilota di Salta e mantiene il comando

della classifica generale in extremis, con soli 12 secondi di

vantaggio su Benavides. Resta in agguato lo statunitense Skyler

Howes (Husqvarna), terzo a 1 minuto e 31 secondi dall’argentino.

(ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte