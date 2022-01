Dakar: Sainz vince terza tappa, primo successo per ibrida

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Carlos Sainz ha vinto la terza tappa

della Dakar 2022 ad al-Qaisumah, al volante della sua Audi

ibrida: e’ il primo successo in assoluto per questo tipo di

motore nel rally più famoso al mondo, e il quarantesimo

personale per lo spagnolo.

Dopo una prima tappa caotica, domenica, le tre ibride Audi

hanno avuto una grande giornata con il terzo posto di Stéphane

Peterhansel a 1 min 41 e Mattias Ekström, quinto a 2 min 59, sul

percorso speciale di 255 km nel nord-est dell’Arabia Saudita.

Il qatariota e leader della classifica generale Nasser

al-Attiyah, su Toyota, ha ottenuto l’ottavo posto a soli 5

minuti dal vincitore, guadagnando sul francese Sebastian Loeb,

ora secondo a 35 minuti. Nelle moto, è stato il portoghese

Joaquim Rodrigues (Hero) a tagliare il traguardo da vincitore,

seguito dall’australiano Toby Price (KTM) e dal giovanissimo ma

già affermato americano Mason Klein (KTM). L’inglese Sam

Sunderland (KTM) mantiene il comando con soli 4 secondi di

vantaggio sul francese Adrien Van Beveren (Yamaha) che ha preso

quasi tre minuti dal suo concorrente e cognato nel giorno del

suo compleanno.

La terza tappa ha segnato anche un rafforzamento delle misure

di sicurezza attorno alla carovana, dopo che l’esplosione di un

veicolo il 30 dicembre aveva provocato il ferimento di un

pilota. Le autorità saudite hanno escluso l’atto doloso, (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte