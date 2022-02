Dal 7/2 le ‘Riprese di Mario Fantin per Italia K2’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 FEB – 31 luglio 1954: la spedizione del

Club Alpino Italiano guidata dal professor Ardito Desio tocca

per la prima volta la vetta del K2, seconda montagna più alta

della Terra. Lassù, a 8.611 metri, giungono due degli scalatori

che compongono il gruppo degli alpinisti e, per la prima volta

nella storia, filmano la sommità di uno dei mastodonti del

Karakorum. L’intera vicenda della spedizione viene documentata

dal cineoperatore Mario Fantin dall’arrivo in Pakistan alla

marcia di avvicinamento alla montagna, per continuare con le

varie fasi della scalata e con il ritorno degli alpinisti al

campo base. Dopo l’anteprima lo scorso luglio al festival ‘Il

Cinema Ritrovato’, in cui l’Orchestra e il Coro del Teatro

Comunale di Bologna, diretti da Timothy Brock, hanno eseguito

dal vivo le musiche orchestrate da Daniele Furlati a partire da

quelle scritte da Teo Usuelli nel 1954, ‘Riprese di Mario Fantin

per Italia K2-Nuovo montaggio’ sarà nelle sale italiane dal 7

febbraio, grazie al progetto della Cineteca di Bologna ‘Il

Cinema Ritrovato. Al cinema’, per la distribuzione dei classici

restaurati. ‘Riprese di Mario Fantin per Italia K2’ anticipa il

restauro dell’intero film, realizzato dalla Cineteca in

collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del

Cai e con il sostegno del Ministero della Cultura, che aprirà il

29 maggio in anteprima assoluta la 70/a edizione del Trento Film

Festival.

“Lavorando al film ci siamo innamorati delle immagini di

Mario Fantin, bolognese, di cui nel 2021 è ricorso il

centenario”, racconta il direttore della Cineteca di Bologna,

Gian Luca Farinelli. “Immagini così potenti che si ha la

sensazione di assistere al compimento dell’ultima odissea umana

sulla terra. E le riprese ci fanno ritrovare lo sguardo etico di

Fantin, capace, in condizioni impossibili, di trovare sempre

l’inquadratura giusta, quella che ci racconta lo spirito

profondo di quest’avventura, il rapporto tra l’uomo e la natura,

la bellezza suprema delle montagne, la sfida umana per superare

i propri limiti”. (ANSA).



