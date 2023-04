Dal Bataclan a Nizza, le vittime italiane nel mondo

Condividi l'articolo

L’attentato di Tel Aviv, dove ha perso la vita Alessandro Parini, è solo l’ultimo in ordine cronologico degli attacchi terroristici in cui hanno perso la vita cittadini italiani. Da Dacca al Bataclan, Da Sharm el Sheik a Nizz, la lista è lunga. Ecco i principali episodi.

* 11 dicembre 2018. A Strasburgo, Cherif Chekatt apre il fuoco in rue Orfevres e colpisce alla testa il giornalista italiano Antonio Megalizzi, che muore tre giorni dopo. Cinque le vittime in totale. * 17 agosto 2017. A Barcellona, Younes Abouyaaqoub, alla guida di un camioncino, piomba sulla zona pedonale de La Rambla, uccidendo 16 persone, tra cui i due italiani Luca Russo e Bruno Gullotta, e l’italo argentina Carmen Lopardo.

* 19 dicembre 2016. Un camion, guidato dal tunisino Anis Amri, travolge la folla in un mercatino di Natale a Berlino. Dodici i morti tra cui la trentunenne abruzzese Fabrizia Di Lorenzo.

* 14 luglio 2016. Ancora un camion, questa volta a Nizza, sulla Promenade des Anglais. Si tratta di uno degli attentati più brutali degli ultimi anni: 86 morti, tra cui sei italiani.

* 1 luglio 2016. A Dacca, in Bangladesh, un commando irrompe e spara nel ristorante Holey Artisan Bakery. Nove italiani uccisi.

* 22 marzo 2016. In una serie di attacchi a Bruxelles muoiono 32 persone, tra cui – alla stazione della metro di Maelbeek dove un kamikaze si è fatto esplodere – l’italiana Patricia Rizzo.

* 13 novembre 2015. Il tragico attacco multiplo dell’Isis a Parigi fa 130 vittime. Tra queste l’italiana Valeria Solesin che si trovava al Bataclan per un concerto.

* 18 marzo 2015. A Tunisi quattro italiani rimangono uccisi nell’attentato al museo del Bardo. In totale i morti sono 22.

* 13 febbraio 2010. Nadia Macerini, 37 anni, muore a Pune, in India, nell’esplosione di una bomba piazzata in un ristorante.

* 23 luglio 2005: A Sharm el Sheik 6 italiani muoiono negli attentati terroristici che uccidono 60 persone.

* 7 luglio 2005. Il terrorismo islamico colpisce nel cuore dell’Inghilterra, sulla metro di Londra. La 32 enne romana Benedetta Ciaccia è tra le 52 vittime.

* 7 ottobre 2004. Jessica e Sabrina Rinaudo, di 20 e 22 anni, muoiono nell’attentato all’Hotel Hilton di Taba, in Egitto.

* 16 maggio 2003. In una serie di attentati a Casablanca, in Marocco, il tecnico Luciano Tadiotto è tra i 41 morti.

