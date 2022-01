Dal papa a Draghi, i messaggi di auguri per Mattarella

Condividi l'articolo

Tantissimi i messaggi di congratulazioni che stanno arrivando a Sergio Mattarella da parte della politica ma anche delle istituzioni e delle associazioni. “ Desidero esprimere al presidente Mattarella i più sinceri auguri per questo secondo mandato, che gli consentirà di esercitare con rinnovata determinazione la funzione di garante della Costituzione in una fase molto delicata per il futuro del Paese, che ci vede impegnati ad affrontare le sfide economiche e sociali connesse alla ripresa dalla pandemia. Sono certa che il suo autorevole esempio ci sarà di ispirazione e guida nell’affrontare queste sfide. Buon lavoro, Presidente “, ha dichiarato in una nota Elisabetta Casellati, presidente del Senato.

Anche Matteo Salvini si è complimentato con il presidente della Repubblica: “ Sono contento per l’elezione di Sergio Mattarella, presidente di assoluta garanzia, è il secondo più votato dopo Pertini. Sono contento e stanco per un percorso di proposte di alto livello, di uomini donne, ora sono contento per Mattarella, che forse avrebbe preferito, umanamente, stasera, essere altrove “. La Lega rende noto che il leader ha telefonato a Sergio Mattarella. Da Mario Draghi un messaggio di soddisfazione: “ La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato “.

Da Roberto Fico, dopo la lettura del verbale, sono arrivate le congratulazioni del rieletto presidente: “ Il Parlamento con 759 voti ha rieletto Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. A lui vanno i miei auguri più sinceri ed il mio ringraziamento. Continuerà a essere garante assoluto dei valori della nostra Costituzione e un punto di riferimento per la nostra comunità nazionale “. Luigi Di Maio dichiara: “ Ringrazio il presidente Mattarella per il senso delle istituzioni e per il suo sacrifico “. Matteo Renzi si è limitato a un post su Facebook: “ Buon lavoro presidente “.

Gli auguri a Sergio Mattarella sono arrivati anche dalla Santa Sede: “ Desidero porgere le mie cordiali felicitazioni per la sua rielezione alla suprema carica della Repubblica italiana e formulare i migliori auguri per lo svolgimento del suo alto compito, che ha accolto con spirito di generosa disponibilità “. Il Papa assicura al presidente la sua preghiera “ affinché possa continuare a sostenere il caro popolo italiano nel costruire una convivenza sempre più fraterna e incoraggiarlo ad affrontare con speranza l’avvenire “.

Dall’Austria sono arrivati i complimenti del presidente Alexander van der Bellen: “ Caro e stimato amico Sergio Mattarella! Mi congratulo per la rielezione a presidente della Repubblica italiana e le auguro tutto il meglio per un secondo mandato di successo. Non vedo l’ora di incontrarci di nuovo “. Emmanuel Macron scrive su Twitter: “ Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo “.

Si congratula con Sergio Mattarella anche Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo: “ L’Italia è sempre stata e continuerà a essere una forza trainante all’interno dell’Unione Europea. Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della Repubblica “. Un messaggio per il presidente è arrivato anche da Christine Lagarde, presidente della Bce: “ Congratulazioni al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dei cittadini e la sua rielezione è la testimonianza del ruolo importante che ha svolto in questi anni in Italia “.

Soddisfazione per la rielezione di Sergio Mattarella anche dalle testate giornalistiche estere. “ Forse, il presidente più rilevante “, sottolinea il quotidiano spagnolo El Mundo. “ L’Italia rielegge come presidente Mattarella per mettere fine allo stallo politico “, scrive il Financial Times, per il quale il presidente uscente “ è stato visto come l’unico candidato in grado di garantire la sopravvivenza del fragile governo Draghi “.

Le Figaro, nel dare conto della rielezione di Mattarella, scrive che “ questa elezione garantirà la stabilità del binomio Mattarella-Draghi che da un anno gestisce la ripresa del Paese “. La Frankfurter Allgemeine Zeitung riferisce ai suoi lettori che “ all’ottavo scrutinio l’Italia è riuscita a mettersi d’accordo su un capo di Stato: Sergio Mattarella è stato rieletto presidente “.

