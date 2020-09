Dal Pino, avanti con media company anche senza fondi

(ANSA) – MILANO, 09 SET – “Ora ci sono alcuni passi da fare,

approfondiremo le due proposte delle cordate per la media

company perché ci sono alcuni dettagli da verificare. Se non

andasse in porto la trattativa, l’unica soluzione resta la media

company, indipendentemente dalla presenza dei fondi, ma sarebbe

solo l’ultima istanza”. Lo ha detto il presidente della Lega

Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto in conferenza stampa al

termine dell’odierna assemblea dei club.

“La Lega ha lavorato per anni con intermediari, ma è ora che il

valore resti in casa – ha aggiunto -. Unanimità? Non sono io che

ho convinto nessuno, sono loro che si sono convinti nel cammino.

Difficile che qualcuno remi contro l’interesse complessivo, non

abbiamo visioni diverse sul futuro. Bando per i diritti tv? Lo

faremo comunque, ci sono i tempi e incastreremo tutto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte