Dal Pino su caso Dazn: “Le cose sembrano migliorare”

(ANSA) – ROMA, 18 OTT – “Le nostre strutture avevano fatto

ogni verifica sulla possibilità di avere sostanzialente il

nostro campionato solo sulla rete, sulla banda larga, le

condizioni c’erano e ci sono. Dazn è responsabile di tutto

questo: ho ripetuto più d’una volta che, quanto successo, è

inaccettabile. Mi sembra che, nelle ultime domeniche, qualcosa

di meglio si sia visto. E’ un passo estremamente importante, è

la prima volta che siamo canale monodistributivo su una

tecnologia nuova, mi auguro che questo porti il nostro Paese a

ridurre il ‘digital devide’ e a imporre l’uso della tecnologie e

della banda larga in tutte le zone d’Italia possibili”. Così

Polo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie A, a Radio

anch’io lo sport, su RadioRai.

“E’ evidente che, da parte di Fifa e Uefa, ci sia una

tendenza alla proliferazioni di eventi per occupare il

calendario. L’ultimissima è i Mondiali ogni due anni, ma anche

la Champions che ha 100 partite in più o la nuova Conference

League. Sono tutti elementi che indicano ambizioni sempre più

importanti da parte di questi due organismi: non sta a me

giudicare le loro strategie. Il presidente di una Lega Calcio

deve proteggere i propri club e il successo del campionato

nazionale”, sottolinea.

“Noi abbiamo le idee abbastanza chiare, che prescindono dal

format: la differenza la fanno le date ed è importante riuscire

a proteggere il nostro campionato o la qualità delle nostre

squadre, che devono essere messe nelle condizioni di competere

su scala europea – sottolinea -. Per questo hanno bisogno di

infrastrutture, è importante che si valorizzi al massimo il

valore mediatico della Serie , che vi sia un sistema di

controllo attraverso Figc e la stessa Serie A dei costi,

dell’efficienza economica, ma anche patrimoniale – che oggi non

c’è – che ritengo una delle condizioni di base per avere un

futuro sano”. (ANSA).



