Dal Pino,infrastrutture fondamentali per colmare gap

(ANSA) – TRENTO, 09 OTT – “Le infrastrutture sono

fondamentali per colmare gap italiano. In questo anno e mezzo

c’è una condivisone interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo

passare a una fase di esecuzione e valorizzazione del brand su

scala internazionale, lavorare su contenuti, portare calcio

italiano in giro per il mondo”. Lo diceil presidente della Lega

Serie A, Paolo Dal Pino, intervenendo al Festival dello Sport a

Trento.

“Abbiamo un vantaggio su altri Paesi per il numero e la

grandezza dei club. Dobbiamo lavorare assieme per raggiungere

gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso Dal Pino.

Sullo stesso argomento, Zvonimir Boban, ha parlato di difficoltà

legate alla burocrazia. “Il sogno del calcio italiano finisce

nella burocrazia italiana”, ha commentato. (ANSA).



—

