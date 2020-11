Dal profumo ai cuscini, Teatro Regio Parma firma collezione

(ANSA) – MILANO, 21 NOV – Il Regio di Parma diventa un brand.

E nel momento in cui i teatri devono rimanere chiusi agli

spettatori (ma non agli show tanto che è stato scelto da Andrea

Bocelli come location per il suo spettacolo natalizio in

streaming mondiale il prossimo 12 dicembre) lancia una propria

collezione di prodotto acquistabili nella boutique del teatro o

online.

Fino ad oggi erano a disposizione matite, manifesti, shopper,

portachiavi, tazzine e poco altro, ma dal 22 novembre

arriveranno i prodotti realizzati dagli artigiani del teatro:

cuscini, arazzi, palle di Natale in tessuti preziosi o in

terracotta decorata a mano, ma anche riproduzioni dei putti e

delle maschere che decorano i palchi del Teatro in polvere di

marmo decorata a foglia d’oro, per i più piccoli libri decorati

con i miti dell’opera e persino l’eau de parfum Regio Parma.

“Durante i mesi del lockdown – ha spiegato il direttore

generale Anna Maria Meo – il teatro e i suoi lavoratori non

hanno mai spesso di concepire, disegnare e realizzare nuovi

progetti, anticipando la data d’inizio di molte attività che

erano già in cantiere da tempo. Sono stati inaugurati così

l’Accademia TRP dedicata alle arti e mestieri del Teatro e delle

industrie creative, e progetti come Festival Verdi Home

Streaming e Il Regio a casa tua. La volontà di non fermarsi, il

desiderio di creare, la capacità di reinventarsi sono stati il

motore di altre attività che hanno così permesso di valorizzare

e garantire l’impiego dell’intera forza lavoro del Teatro e di

non interrompere la relazione con la sua comunità, in un momento

in cui grandi teatri internazionali hanno invece abdicato alla

loro responsabilità sociale”. (ANSA).



