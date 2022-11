Dal “rammendo” di Renzo Piano,3 piazze per Napoli, Bari e Rovigo

Che prevede appunto la risistemazione dell’ingresso dell’ossario, oggi coperto da una tettoia in lamiera, il ridisegno del suolo per rendere più facile e piacevole l’ingresso a questo luogo nato nel ‘500 da una cava abbandonata in cui venivano gettati i corpi delle tante vittime delle epidemie, e una serie di quattro piccole aree pubbliche con siepi, alberi e panchine, pensate anche per creare uno spazio continuo, un legame fisico tra la stazione della metropolitana di Materdei, la futura uscita al Rione Sanità e la nuova piazza. Un’idea di rammendo e di riqualificazione, sottolinea Flora, che qui in realtà parte da lontano, con una serie di piccoli interventi di rigenerazione urbana che il dipartimento di architettura della Università, insieme con la Fondazione di Comunità San Gennaro, ha avviato già dal 2016 in altre aree del Rione Sani tà. (ANSA).