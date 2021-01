D’Alema Le contorsioni della nuova sinistra. Nuova? … di Sergio Pizzolante

Quindi l’anomalia, per lui, eravamo noi.

Una volta D’Alema mi disse, all’orecchio, durante un dibattito che avevo organizzato su un libro di Cicchitto, sulla storia del PCI, molto critico con il PCI, sull’anomalia tutta italiana, di una sinistra a lungo dominata dal PCI e, in quanto tale, involuta, senza una via globalmente e unitariamente socialdemocratica e riformista… mi disse, più o meno…ma che dite? Ho da poco incontrato Gabriel, leader dei socialdemocratici tedeschi, il quale mi ha detto di essere sempre stato un ammiratore della FGCI, quando io ne ero il segretario….

A) sono convinto che bisogna tornare ad investire sui partiti organizzati e democratici. Se i partiti, personali o aziendali, non contemplano la democrazia al proprio interno, non c’è democrazia, non ci sono classi dirigenti, cultura politica, democratica, di governo. Il disastro degli ultimi 30 anni. E lo spaventoso disastro degli ultimi 30 mesi. D’accordo D’Alema.

B)il fatto che oggi uno come D’Alema, 71 anni, sia diventato presidente dell’advisory board di Ernst e Young e consigliere del centro studi più importante del governo cinese, dimostra che il concetto di “rottamazione” è una stupidaggine, come tutto il nuovismo degli ultimi decenni. Che ci hanno portato alle Catalfo e alle De Micheli.