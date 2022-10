“Dalla Meloni una rotta chiara nel solco del centrodestra”

Condividi l'articolo

L’intervento di Giorgia Meloni alla Camera è stato accolto in maniera positiva da Silvio Berlusconi, che ha rilanciato la sostanza dei concetti espressi dal presidente del Consiglio. Il numero uno di Forza Italia ha definito “ assai pregevole ” il discorso tenuto dal primo ministro questa mattina a Montecitorio, che è stato particolarmente apprezzato per la sua pragmaticità: “ Ha individuato le priorità del Paese, ha tracciato una rotta chiara, nel solco del lavoro fatto fino ad oggi dal centrodestra “.

In effetti il presidente Meloni ha assicurato che verranno rispettati gli impegni presi con gli elettori, dando seguito alle promesse contenute nel programma della coalizione presentato in campagna elettorale. Il Cav ha ammirato le parole espresse dal capo del governo, giudicandole “ definitive e totalmente condivisibili ” su tematiche importanti come i diritti e le libertà. Ma non solo: Berlusconi ha espresso stima anche per il passaggio “ sulla necessità di abbassare le tasse e di promuovere una pace fiscale “.

A questo si affianca l’intenzione di affrontare le grandi emergenze che stanno attanagliando il Paese, con l’obiettivo di sostenere famiglie e imprese in un momento così difficoltoso. Nello specifico, ha aggiunto il numero uno di Forza Italia, è necessario riprendere una politica energetica “ non più condizionata dal ‘partito dei no’ e dall’ambientalismo ideologico “.

Infine Berlusconi ha assicurato che il contributo che Forza Italia apporterà all’esecutivo si rivelerà “ qualificato, serio e leale “. Un sostegno composto dalle idee e dalle “ migliori energie ” affinché il nuovo governo guidato dal centrodestra “ abbia la forza di affrontare i grandi problemi del Paese e disegnare l’Italia del futuro “. “ Il primo guidato da una donna “, è stata la sottolineatura in conclusione del Cavaliere.

