“Dalla sinistra nomina sconcertante”. Bufera sul sostituto della Kaili

Il parlamento europeo ha eletto il nuovo vice presidente dopo l’estromissione, avvenuta a dicembre, della deputata greca Eva Kaili. A ricoprire l’incarico adesso, assieme agli altri 13 vice presidenti, è il lussemburghese Marc Angel. Esponente del gruppo Socialisti e Democratici, Angel ha ottenuto il quorum alla seconda votazione.

Come si è arrivati all’elezione di Marc Angel

L’europarlamento è alle prese in queste settimane con uno dei più gravi scandali che abbiano mai coinvolto le istituzioni europee. A dicembre infatti, la polizia belga ha eseguito un blitz contro alcuni attuali ed ex eurodeputati accusati di aver ricevuto tangenti dal Qatar e dal Marocco.

Si tratta dell’inchiesta cosiddetta Qatargate, curata dalla magistratura di Bruxelles. In galera sono finiti, tra gli altri, l’ex deputato di Pd e Articolo Uno Antonio Panzeri, così come il suo ex collaboratore Francesco Giorgi. Ma le porte del carcere si sono aperte anche per la compagna di quest’ultimo, Eva Kaili.

Esponente del Pasok, il partito socialdemocratico greco, Kaili al momento dell’arresto era vice presidente del parlamento europeo in quota Socialisti e Democratici. Il clamore derivante dall’incarico rivestito dalla deputata, ha portato i deputati di Strasburgo a prendere pochi giorni dopo la decisione di estromettere Eva Kaili. Con una votazione quasi all’unanimità, il 13 dicembre scorso l’aula di Strasburgo riunita in sessione plenaria ha dato il via libera all’applicazione dell’articolo 21 del proprio regolamento interno. Quello in cui viene disciplinata la cessazione anticipata delle cariche.

Si è quindi creato un vuoto all’interno dell’ufficio di presidenza dell’europarlamento, composto dalla presidente Roberta Metsola e da 14 vice presidenti. Con la votazione di oggi, i deputati hanno scelto Marc Angel per riempire la casella lasciata vuota da Kaili.

Il lussemburghese, in particolare, ha ottenuto 307 voti. Un numero sufficiente a raggiungere il quorum, dopo la fumata nera della prima votazione. Angel ha staccato la candidata della Lega Annalisa Tardino, la quale ha ottenuto 185 preferenze. Ancora più indietro la francese Gwendoline Delbos-Corfield, parlamentare verde che ha chiuso con 95 voti.

Ira della Lega: “Dopo Qatargate inaccettabile l’elezione di un socialista”

L’esito della votazione ha generato polemiche da parte della Lega. Il partito guidato da Salvini, anche se è riuscito a far confluire sulla propria candidata quasi 200 voti, non è riuscito nell’intento di agguantare un posto all’interno dell’ufficio di presidenza. Posto che, secondo gli esponenti leghisti, non doveva essere occupato da un parlamentare socialista.

“ È sconcertante quanto successo all’Europarlamento – si legge in una nota del partito – dopo lo scandalo che ha travolto il Pd e i suoi alleati socialisti, al posto dell’arrestata Kaili è stato eletto un altro socialista come vicepresidente che si aggiunge ad altri quattro dello stesso schieramento ”.

La Lega ha quindi voluto sottolineare l’inopportunità da parte dell’europarlamento di eleggere un esponente del gruppo più esposto allo scandalo giudiziario. “ Orgogliosi di Annalisa Tardino – prosegue la nota – che ha ottenuto un ottimo risultato e che merita complimenti. A sinistra usano le istituzioni europee come il Qatar: arraffano e pretendono tutto il possibile. È il sistema che difende se stesso ”.

