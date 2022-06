Dallo sci al ciclismo, 50 anni Obereggen tra turismo e sport

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Undici ragazzi e un’idea audace.

Sembra la trama di una pellicola cinematografica, invece è

l’inizio di una storia da incorniciare per le future

generazioni. È la storia di Obereggen e dello Ski Center Latemar

con le sue altre perle Pampeago e Predazzo: esempio di come

l’unità tra imprenditori altoatesini e trentini e l’approccio

attento alle risorse naturali e umane possa spianare la strada

ad un sogno che sembrava una chimera. Questa storia è racchiusa

nel libro “50 Jahre Obereggen 1970-2020: Traume, Ziele und

Erfolge” del giornalista Christian Pfeifer. L’opera è stata

presentata al rifugio Oberholz di Obereggen, perla

architettonica a 2096 metri a monte della storica seggiovia.

Nello stesso incontro è stato presentato il libro del

giornalista Mario Felicetti che racconta la storia ed il ruolo

della società Latemar di Predazzo, che oggi fa parte della

società Obereggen Latemar SpA. Alla presentazione c’erano tra

gli altri, i soci fondatori Richard Pichler, Georg

Weissensteiner, Georg Pichler (Zischg); Siegfried Pichler,

presidente società Impianti Obereggen Latemar SpA,Robert

Pichler, azionista della Obereggen Latemar SpA; il sindaco di

Nova Ponente Bernhard Daum e il referente al turismo Christoph

Kofler, il sindaco di Predazzo Maria Bosin e l’assessore al

turismo di Tesero Massimo Cristel, il presidente di Val D’Ega

Turismo Erich Thaler, il presidente della società ITAP SpA che

gestisce gli impianti di Pampeago Karl Schmid, il presidente

dell’Associazione Esercenti Funiviari dell’Alto Adige Helmut

Sartori e Walter Rieder della ditta TechnoAlpin che nel 1983 ha

costruito proprio a Obereggen il suo primo cannone per

l’innevamento programmato. 50 anni tra turismo sport ed eventi:

d’inverno la celebre Coppa Europa di sci e gli spettacolari

appuntamenti con lo snowboard e d’estate largo soprattutto al

ciclismo. Scegliendo tra le biciclette tradizionali e le e-bike

si può imboccare percorsi avventurosi, sentieri nel bosco e

persino le strade asfaltate che hanno costituito, alcuni anni

fa, un tratto della emozionante tappa del Giro d’Italia che

attraverso Obereggen ha condotto all’arrivo di Pampeago. Ma

anche uno dei punti più belli di un’altra gara ciclistica: il

giro delle Dolomiti. (ANSA).



