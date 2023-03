Dall’Ue arriva lo stop per i motori benzina e diesel dal 2035. L’Italia si astiene e punta ai biocarburanti

Condividi l'articolo

L’Unione Europea ha dato il via libera alle emissioni zero dal 2035 con il voto finale al Consiglio Energia. “ La direzione è chiara: nel 2035 auto e furgoni nuovi devono avere zero emissioni “, ha twittato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nel commentare l’approvazione dei ministri Ue al regolamento sullo stop definitivo alle auto a benzina e diesel dal 2035. Tra i Paesi votanti, l’Italia si è astenuta così come la Bulgaria. L’unico voto contrario è arrivato dalla Polonia mentre la Germania si è dichiarata favorevole complice anche l’intesa sugli e-fuel.

Esclusi i biocarburanti

Le polemiche delle ultime settimane con l’Ue che ha dato ascolto soltanto alla Germania per gli e-fuels lasciando fuori i biocarburanti, però, non si placano. La dichiarazione della Commissione europea, approvata in intesa con la Germania per la deroga agli e-fuels dallo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035, ha escluso espressamente gli Rnbo, combustibili liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato che si dovrà aprire una discussione, prima della verifica Ue nel 2026, “ per provare che i biocarburanti ” sono “ neutrali ” rispetto alle emissioni CO2.

Le prove sulla neutralità

Il ministro ha poi aggiunto che l’Italia, quale Paese produttore, è in grado di provare la “ neutralità tecnologica ” dei biocarburanti nei prossimi mesi “ con delle prove scientifiche ” in modo tale da dimostrare che “ il bilanciamento di emissione dei biocarburanti tra la parte captazione di CO2 nel momento in cui vengono prodotti, provenendo da vegetali, possano compensare quella che è l’emissione nel momento dell’utilizzo “. Pichetto Fratin ha poi aggiunto alla stampa che “ la previsione nella dichiarazione della Commissione dei soli carburanti sintetici rappresenti una interpretazione troppo restrittiva “. Insomma, vanno bene gli e-fuels ma non possono essere l’unica soluzione quando, a disposizione e in tempi più brevi come abbiamo visto sul Giornale.it, potrebbero già esserci i biocarburanti.

Le dichiarazioni di Salini

Si è fatto sentire anche Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia e del Ppe (Partito Popolare Europeo) che dopo il voto di oggi ha dichiarato che la Commissione Europea dovrebbe evitare “ di coprirsi di ridicolo e si metta al lavoro per includere anche i biocarburanti tra i ‘CO2 neutral fuels’ previsti dal Considerando 11 al Regolamento sulle emissioni per le auto nuove immatricolate dal 2035″ . Se c’è stato semaforo verde per gli e-fuels, sarebbe clamoroso se lo stesso non avvenisse per i biocarburanti definita una scelta “ incoerente e incomprensibile “.

L’eurodeputato ha infatti spiegato che “ la neutralità di e-fuels e biocarburanti si fonda egualmente sulla compensazione della CO2: se questa modalità di calcolo delle emissioni, detta ‘Life cycle approach’, vale per un tipo di combustibile, deve valere anche per l’altro, entrambi sul punto sono tecnicamente neutri” . In secondo luogo, poi, non sarebbe coerente escludere dalla transizione energetica i procesi biologici per i biocarburanti “ ma, nel contempo, includere nella deroga processi che utilizzano in modo massiccio l’acqua, bene assolutamente prezioso, come nei carburanti sintetici, tecnologia per di più non matura e costosissima “. L’altra stranezza è l’ok dato ai biocarburanti per navi e aerei ma non alle auto e furgoni. “ La Commissione guardi correttamente al piano tecnico, agisca con realismo ed eviti di muoversi in modo ottuso o ideologico “, conclude Salini.

