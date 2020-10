(ANSA) – MILANO, 03 OTT – Diogo Dalot è arrivato a Milano. Il

terzino proveniente dal Manchester United inizierà l’iter delle

visite mediche per poi unirsi al Milan. Dalot arriva in prestito

secco dal club di Premier League. L’esterno portoghese classe

1999 si sottoporrà a tampone per poi iniziare i test fisici.

(ANSA).



