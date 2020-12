ROMA – DANIELA TAGLIAFICO; LE CONIUGAZIONI DEL POTERE (MAZZANTI LIBRI, pp 240, euro 20)

Il suo primo giorno da pensionato iniziò con l’arsura in gola e il ricordo di un incubo: un rapinatore che rubava il tempo dalla cassaforte di una banca e lo metteva in una valigia. Ma quanto era grande questo tempo? Le coniugazioni del potere’, romanzo di esordio di Daniela Tagliafico, giornalista ex vicedirettore del Tg1 e per molti anni e già direttrice di Rai Quirinale, pubblicato da Mazzanti Libri, è la storia di una coppia, Vittorio Valenzano, alto funzionario del cerimoniale del Colle e Corinna Banchi, famosa anchorwoman della tv pubblica. Le loro vite fatte di privilegi, popolarità, successo, cambiano radicalmente quando vanno in pensione. A poco a poco vengono dimenticati: non sono più invitati, gli amici si diradano. Crolla tutta la smagliante impalcatura di successi e di opportunismi che aveva sostenuto la loro esistenza. Quella di Vittorio e Corinna è la storia dell’incapacità di chi è stato celebre e potente di ritornare alla vita normale, di adattarsi alla perdita di ruolo. Una vera e propria crisi di identità, che impedisce di accettare la nuova realtà. Un racconto ricco di colpi di scena, dove non mancano vendette e omicidi.

Tagliafico avverte il lettore: “chi potrebbe avere la tentazione di associare i miei personaggi di fantasia a persone reali, gli animo affettuosamente di non farlo.. se la trama gli è sembrata credibile è perchè ho mescolato qualche riferimento vero e ‘ho frullato con l’immaginazione”.

Vittorio Valenzano ricorda con amarezza gli anni d’oro al Quirinale, quando era capo del cerimoniale e influente uomo di palazzo. Adesso è in pensione. La gloria di un tempo è sparita. Anche la sua compagna, Corinna Banchi, è entrata nel cono d’ombra della pensione. Il loro obiettivo è ritornare al potere a tutti i costi, anche con mezzi illeciti. Perché è difficile per il protagonista del romanzo dimenticare: “Si sedevano sulla punta della sedia, davanti alla mia scrivania, con il corpo proteso in avanti e iniziavano a parlarmi dei loro problemi, delle ingiustizie subite. Se il Presidente potesse intervenire… mi chiedevano. Io inclinavo la faccia, mi stampavo sul volto un interessamento affabile. Li congedavo che erano gonfi di deferenza e ricominciavo coi successivi, con la stessa crudele attenzione”. Le Coniugazioni del Potere non solo la storia dell’incapacità di chi è stato celebre e importante di uscire dai riflettori e di riadattarsi alla normalità della vita. Ma anche la metafora amara della pensione e della vecchiaia.

—

