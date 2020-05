Danimarca riapre cinema e teatri l’8 giugno

La Danimarca riaprirà musei, teatri, cinema, parchi di divertimenti all’aperto e zoo, il prossimo 8 giugno, ha riferito il governo annunciando l’allentamento di alcune misure restrittive per contrastare la diffusione del covid-19. Verranno infatti revocati gli attuali limiti ad assembramenti, al momento concessi soltanto per 10 persone al massimo passeranno a 30 o 50 persone sulla base del tipo di evento.

Nelle scorse ore Copenaghen aveva già annunciato la riapertura dei centri commerciali il prossimo 11 maggio, mentre il 18 sarà la volta di ristoranti, luoghi di culto e le scuole per gli alunni fra gli 11 e i 15 anni.



