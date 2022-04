Danneggiarono lavanderia a gettoni, sei minori denunciati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 10 APR – Era la sera del 24 novembre scorso

quando un gruppo di giovani era entrato nella lavanderia a

gettoni del paese, a Fornovo Taro, nel Parmense: alcuni dei

ragazzi avevano iniziato a saltare sui tavoli e a rovinare gli

elettrodomestici, parti dell’arredamento ed un muro in

cartongesso arrecando danni per oltre 1.300 euro. Adesso, per

quei fatti, i Carabinieri della cittadina emiliana hanno

denunciato alla Procura dei minori di Bologna, con l’accusa di

danneggiamento, i sei presunti autori, tutti residenti a Parma e

di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

Ai ragazzini i militari sono risaliti a seguito di alcune

testimonianze; visionando le immagini della telecamera del

sistema di videosorveglianza e dopo avere identificato nove

giovani, molti dei quali residenti a Parma, che, nei giorni

successivi, si trovavano all’interno della lavanderia: agli

agenti dell’Arma avevano raccontato di raggiungere Fornovo Taro

con i mezzi pubblici e di riunirsi all’interno del locale in

quanto un posto caldo dove poter stare. (ANSA).



